Recep Uçar, Çaykur Rizespor ile imzaladı!

Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Recep Uçar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüp başkanı İbrahim Turgut, Çaykur Didi Stadı'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Uçar'ın takdir ettikleri, spor camiasının çok kıymetli bir ismi olduğunu söyledi.Turgut, Çaykur Rizespor'u daha iyi yerlere getireceğine inandıkları Recep Uçar'a güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.İlhan Palut'un kendi isteğiyle takımdan ayrıldığını belirten Turgut,dedi.İbrahim Turgut, güvenerek İlhan Palut'la yol yürüdüklerini anlatarak,diye konuştu.Recep Uçar da Türk futbolunun köklü kulüplerinden Çaykur Rizespor'la yollarının kesişmesi dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.Kendisini göreve layık gören Turgut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Uçar,değerlendirmesinde bulundu.İlhan Palut'un takımda 2,5 yıl önemli işler yaptığının altını çizen Uçar, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.Gece gündüz çalışarak takımı arzu ettikleri konuma getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Uçar, birinci hedeflerinin de alt sıralardan bir an önce yukarıya çıkabilmek olduğunu belirtti.Recep Uçar, herkes için hayırlısını dileyerek,dedi.Takımın kaliteli oyunculardan oluştuğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:Konyaspor'da 1 yıl görev aldığını, hizmet ettiği her kulübün kendisi için değerli olduğunu belirten Uçar, hafta sonu mücadele edecekleri Konyaspor'a başarılar diledi.Uçar, imzaların atılmasıyla tek hedefleri olacağını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Antrenörlük hayatında her zaman inandığı doğruları çekinmeden söylediğini anlatan Recep Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:Uçar, ekibiyle birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceklerini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Uçar, kendisini yeşil mavili renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.