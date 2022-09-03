Real Sociedad ile Atletico Madrid yenişemedi

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.



Reale Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Real Sociedad'ın golü 55. dakikada yeni transfer Umar Sadiq'in ayağından geldi. Konuk Atletico Madrid'in golü ise 5. dakikada Alvaro Morata'nın ayağından geldi. Real Sociedad'da Alexander Sörloth, ilk 11'de başladığı maçın ikinci yarısının başında yerini Umar Sadiq'e bıraktı.



Bu sonuçla beraber iki takım da ilk 4 haftanın sonunda 7 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad deplasmanda Getafe ile karşılaşırken, Atletico Madrid kendi evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.





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