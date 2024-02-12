Real Madrid, Vazquez ile uzatıyor

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lucas Vazquez'e yeni sözleşme teklif etmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid, Vazquez ile uzatıyor
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12 Şubat 2024 18:34
Real Madrid, 32 yaşındaki futbolcusu Lucas Vazquez'in sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.

Relevo'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vazquez ile 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Real Madrid'de bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Lucas Vazquez, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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