Real Madrid, Vazquez ile uzatıyor

Real Madrid, 32 yaşındaki futbolcusu Lucas Vazquez'in sözleşmesini uzatmayı düşünüyor.



Relevo'da yer alan habere göre, İspanyol ekibinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vazquez ile 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.



Real Madrid'de bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Lucas Vazquez, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



