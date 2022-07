DAHA ÇOK TEKLİF BEKLİYOR

Real Madrid, kadroda düşünmediği Mariano Diaz'la yolları ayırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır...İspanyol medyasında çıkan haberlerde, Real'in yıldız futbolcuyu kiralık olarak da gönderebileceği ve maaşının bir bölümünü ödeyebileceği öne sürüldü. Eflatun-Beyazlılar'ın asıl hedefi ise Mariano'yu bonservisiyle göndermek...28 yaşındaki forvetin Real Madrid'e senelik maliyeti vergilerle birlikte 7.5 milyon Euro. Mariano'nun net maaşı ise 3.6 milyon Euro. Başarılı oyuncunun İspanyol deviyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.Fenerbahçe, maliyeti düşürmek için öncelikli olarak başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sayede maaşının bir bölümünü Real Madrid'in ödeme ihtimali de bulunuyor. Ancak İspanyol basınına göre Mariano, ayrılmaya sıcak bakmasına rağmen aceleci davranmayacak.Yıldız futbolcunun mümkün olduğunca fazla teklif aldıktan sonra değerlendirme yapmak istediği kaydedildi.Mariano Diaz'in menajeri David Aranda, geçen hafta AS Gazetesi'ne konuşarak, "Mariano'nun isteği artık Real Madrid'den ayrılmak. Burada güzel günler yaşadı. Şimdi ona seveceği bir takım bulmaya çalışacağız. Şu an için ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Dominikli yıldızla Fenerbahçe dışında ilgilenen diğer takım Getafe. Ancak İspanyol ekibinin, Mariano'nun maaşını karşılama olasılığı son derece düşük görünüyor.