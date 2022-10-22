Real Madrid, kayıpsız devam ediyor

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında ağırladığı Sevilla'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, kayıpsız devam ediyor
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22 Ekim 2022 23:57
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 5. dkaikada Luka Modric ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sevilla, 54. dakikada Erik Lamela'nın attığı golle skora dengeyi getirdi. Real Madrid, 79. dakikada bir kez daha öne geçti, bu kez golü atan isim Lucas Vazquez oldu. Karşılaşmada son sözü, son dönemin formda ismi Federico Valverde 81. dakikada söyledi ve Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sevilla'da Marcao, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Real Madrid, puanını 31 yaptı. Sevilla, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı ağırlayacak. Sevilla ise Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

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