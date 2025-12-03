Real Madrid, 3 maçlık hasretini bitirdi!

ider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirerek

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.San Mames'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.Real Madrid'in ilk golünü 7. dakikadakaydetti.Deplasman ekibinin 2. golü ise 42. dakikada'dan geldi.İlk yarı, Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken59. dakikada yeniden sahneye çıktı ve kendisinin , takımının 3. golünü kaydetti.Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.Öte yandan milli futbolcumuzyedek başladığı maçta sakatlık yaşayan Eduardo Camavinga'nın yerine 69. dakikada oyuna dahil oldu.Ligde 3 maçlık beraberlik serisinin ardından ilk kez kazanan Real Madrid, 36 puana yükselerek 2. sırada konumlandı ve lzirve takibini sürdürdü.20 puanda kalan Athletic Bilbao ise 8. sırada yer aldı.LaLiga'nın 20. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.