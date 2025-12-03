03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
2-153'
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-380'
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
4-166'
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-182'
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-080'
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
0-054'
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-490'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

Real Madrid, 3 maçlık hasretini bitirdi!

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti.

03 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, 3 maçlık hasretini bitirdi!
İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. 

San Mames'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. 

Real Madrid'in ilk golünü 7. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. 

Deplasman ekibinin 2. golü ise 42. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi.

İlk yarı, Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kylian Mbappe 59. dakikada yeniden sahneye çıktı ve kendisinin , takımının 3. golünü kaydetti. 
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı maçta sakatlık yaşayan Eduardo Camavinga'nın yerine 69. dakikada oyuna dahil oldu. 

Ligde 3 maçlık beraberlik serisinin ardından ilk kez kazanan Real Madrid, 36 puana yükselerek 2. sırada konumlandı ve lider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirerek zirve takibini sürdürdü. 

20 puanda kalan Athletic Bilbao ise 8. sırada yer aldı. 

LaLiga'nın 20. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
