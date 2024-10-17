Rahmi Koç: 'Bankaya gider gibi gelmişsiniz'

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki White Pepper Cafe'nin açılışı spor ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.
Organizasyona katılan önemli isimlerden biri de Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç idi. Beşiktaş armalı bir ceket giyen Rahmi Koç'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile şakalaşması geceye damga vurdu.
Rahmi Koç, Dursun Özbek'e "Geldiğiniz için teşekkür ederim" derken, Özbek de "Maşallah nice güzel yaşlara. Size hayran kaldım" karşılığını verdi.
Rahmi Koç'un daha sonra "Kusura bakmayın böyle biraz sportif geldim" ifadesini kullanıp Özbek'e, "Siz de bankaya girer gibi gelmişsiniz" şeklinde şaka yapması objektiflere takıldı.
Organizasyona katılan önemli isimlerden biri de Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç idi. Beşiktaş armalı bir ceket giyen Rahmi Koç'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile şakalaşması geceye damga vurdu.
Rahmi Koç, Dursun Özbek'e "Geldiğiniz için teşekkür ederim" derken, Özbek de "Maşallah nice güzel yaşlara. Size hayran kaldım" karşılığını verdi.
Rahmi Koç'un daha sonra "Kusura bakmayın böyle biraz sportif geldim" ifadesini kullanıp Özbek'e, "Siz de bankaya girer gibi gelmişsiniz" şeklinde şaka yapması objektiflere takıldı.