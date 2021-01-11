Rachid Ghezzal: 'Sergen Yalçın bana güveniyor'

Ceza sahasındaki arkadaşlarına sağ kanattan sol ayağıyla eşsiz goller fısıldamaya devam eden Rachid Ghezzal, dergimize hem Lyon'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunu hem de gelir gelmez kendisini kavrayan Beşiktaş'ı anlattı.

Profesyonel futbolcu olmasında ağabeyinin katkılarını anlatan Ghezzal, yeniden şampiyonluğa oynayan bir takımda oynadığı için çok mutlu: "Buradaki ortamı Lyon'a benzetiyorum çünkü orada da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için oynanır. Sezona istediğimiz gibi başlamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz."





"TÜRKİYE, İNGİLTERE'YE BENZİYOR"

Beşiktaşımıza gelmeden Avrupa'nın üç büyük liginde oynayan Ghezzal, "İtalya'da abartılı bir taktik çalışması var. Türkiye bu konuda biraz İngiltere'ye benziyor. Hem taktik çalışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" diyor.





"HOCAM BANA GÜVENDİĞİNİ GÖSTERDİ"