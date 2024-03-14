Quincy Promes tutuklandı

Rus ekibi Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de tutuklandı.



Kokain kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Amsterdam mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Promes, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Promes, Hollandalı yetkililerin isteği üzerine tutuklandı.



Quincy Promes'in, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hollanda hükümetine teslim edilmesi planlanıyor.



NE OLMUŞTU?



31 yaşındaki futbolcu hakkında geçtiğimiz ay karar alan Amsterdam mahkemesi, oyuncunun 2020 yılında yüzlerce kilo kokain ithalatı ve ihracatında yer aldığına kararını vermişti.



Kariyeri boyunca Twente, Sevilla ve Ajax formaları giyen kanat oyuncusu, bu sezon Spartak Moskova forması ile çıktığı 21 maçta 8 gol 8 asist kaydetmişti.





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