PSG'de Neymar şoku! Sedyeyle çıktı

Fransa Ligue 'de oynanan Paris Saint-Germain-Marsilya maçında Brezilyalı yıldız Neymar sakatlık geçirdi.
Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.
Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.
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Emery: "Neymar'ın Real Madrid maçına yetişeceğini düşünüyorum. Soyunma odasındaki ilk kontrollere göre burkulma olduğunu söyleyebilirim" pic.twitter.com/sji2bYalQh
— Sporx (@sporx) 25 Şubat 2018