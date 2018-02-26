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PSG'de Neymar şoku! Sedyeyle çıktı

Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde Neymar sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
PSG'de Neymar şoku! Sedyeyle çıktı
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26 Şubat 2018 01:04
Fransa Ligue 'de oynanan Paris Saint-Germain-Marsilya maçında Brezilyalı yıldız Neymar sakatlık geçirdi.

Mücadelenin 76. dakikasında ayağı burkulan Neymar, yerden kalkamadı. Yıldız futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Brezilyalı yıldız, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sakatlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Real Madrid'i 6 Mart'ta ağırlayacak.







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