PSG - Manchester City: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geliyor.Parc des Princes'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. PSG - Manchester City mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.Tarafların karşı karşıya geleceği rövanş maçı ise 4 Mayıs tarihinde İngiltere'de oynanacak.PSG cephesinde Juan Bernat'ın sakatlığı sürüyor. Kaptan Marquinhos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.Manchester City'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; MbappeEderson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva- Manchester City, Avrupa kupalarında PSG ile eşleştiği tek eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2015/16 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali).- PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası&Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon yarı finale kalmayı başaran üçüncü Fransız temsilcisi oldu (1975-1976 arasında St Etienne & 1990-1991 arasında Marsilya).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçın dokuzunu kazanan Manchester City (1B), turnuvanın güncel formatına geçtiği 2003/04'ten bu yana bir sezonda 10+ galibiyet alan ilk İngiliz takımı olmak istiyor. Turnuva tarihinde 9+ galibiyet aldığı sezon şampiyon olamayan tek takım Real Madrid (2011/12).- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son yedi maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne (4 gol & 4 asist), 2015/16 çeyrek finalindeki iki karşılaşmada da PSG filelerini havlandırmıştı. Turnuva tarihinde bir Frransız takımına karşı üst üste üç maçta gol atmayı başaran sadece üç isim var: Lionel Messi ve Marcus Rashford (3), Neymar (4).- Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'dan (10G 5B 3M) daha fazla mağlup ettiği sadece üç meslektaşı var ancak; Arjantinli teknik direktör, Guardiola'ya rakip olduğu tek Avrupa kupası eşleşmesinde yoluna devam etmeyi başarmıştı (2018/19 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham'ın başında).