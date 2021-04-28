PSG - Manchester City: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geliyor.
Parc des Princes'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. PSG - Manchester City mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Tarafların karşı karşıya geleceği rövanş maçı ise 4 Mayıs tarihinde İngiltere'de oynanacak.
İki takımın eksikleri
PSG cephesinde Juan Bernat'ın sakatlığı sürüyor. Kaptan Marquinhos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Manchester City'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
PSG
Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappe
Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva
Dikkat çeken istatistikler
- Manchester City ile oynadığı üç Avrupa kupası maçını da kazanamayan PSG (2B 1M), mağlup edemediği rakipleri arasında sadece Arsenal (4), Milan (4) ve Juventus (8) ile daha fazla karşılaştı.
- Manchester City, Avrupa kupalarında PSG ile eşleştiği tek eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2015/16 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali).
- Avrupa kupaları tarihinde dördüncü kez yarı final oynamaya hazırlanan Manchester City (1969/70 ve 1970/71 Kupa Galipleri Kupası & 2015/16 Şampiyonlar Ligi), bunların birinde finale kaldı ve 1970 senesinde Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürdü.
- PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası&Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon yarı finale kalmayı başaran üçüncü Fransız temsilcisi oldu (1975-1976 arasında St Etienne & 1990-1991 arasında Marsilya).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e mağlup olan PSG, üst üste iki sezon finale kalan dokuzuncu takım olmak istiyor. Turnuva tarihinde üst üste iki final kaybeden sadece iki ekip var: Atletico Madrid ve Valencia.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçın dokuzunu kazanan Manchester City (1B), turnuvanın güncel formatına geçtiği 2003/04'ten bu yana bir sezonda 10+ galibiyet alan ilk İngiliz takımı olmak istiyor. Turnuva tarihinde 9+ galibiyet aldığı sezon şampiyon olamayan tek takım Real Madrid (2011/12).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finalde görev yapan iki teknik direktörden biri Pep Guardiola (8; Jose Mourinho ile eşit). Turnuvada üç kez final oynayan ilk İspanyol çalıştırıcı olmak isteyen Guardiola, 2010/11'den bu yana final göremiyor (Barcelona 3-1 Manchester United).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son yedi maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne (4 gol & 4 asist), 2015/16 çeyrek finalindeki iki karşılaşmada da PSG filelerini havlandırmıştı. Turnuva tarihinde bir Frransız takımına karşı üst üste üç maçta gol atmayı başaran sadece üç isim var: Lionel Messi ve Marcus Rashford (3), Neymar (4).
- Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde çıktığı üç maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Neymar (3 gol & 1 asist), İngiliz takımlarına rakip olduğu 12 karşılaşmada dokuz golde pay sahibi oldu (5 gol & 4 asist).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'dan (10G 5B 3M) daha fazla mağlup ettiği sadece üç meslektaşı var ancak; Arjantinli teknik direktör, Guardiola'ya rakip olduğu tek Avrupa kupası eşleşmesinde yoluna devam etmeyi başarmıştı (2018/19 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham'ın başında).
Parc des Princes'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetecek. PSG - Manchester City mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Tarafların karşı karşıya geleceği rövanş maçı ise 4 Mayıs tarihinde İngiltere'de oynanacak.
İki takımın eksikleri
PSG cephesinde Juan Bernat'ın sakatlığı sürüyor. Kaptan Marquinhos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Manchester City'de ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
PSG
Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappe
Manchester City
Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva
Dikkat çeken istatistikler
- Manchester City ile oynadığı üç Avrupa kupası maçını da kazanamayan PSG (2B 1M), mağlup edemediği rakipleri arasında sadece Arsenal (4), Milan (4) ve Juventus (8) ile daha fazla karşılaştı.
- Manchester City, Avrupa kupalarında PSG ile eşleştiği tek eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2015/16 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali).
- Avrupa kupaları tarihinde dördüncü kez yarı final oynamaya hazırlanan Manchester City (1969/70 ve 1970/71 Kupa Galipleri Kupası & 2015/16 Şampiyonlar Ligi), bunların birinde finale kaldı ve 1970 senesinde Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürdü.
- PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası&Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki sezon yarı finale kalmayı başaran üçüncü Fransız temsilcisi oldu (1975-1976 arasında St Etienne & 1990-1991 arasında Marsilya).
- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e mağlup olan PSG, üst üste iki sezon finale kalan dokuzuncu takım olmak istiyor. Turnuva tarihinde üst üste iki final kaybeden sadece iki ekip var: Atletico Madrid ve Valencia.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçın dokuzunu kazanan Manchester City (1B), turnuvanın güncel formatına geçtiği 2003/04'ten bu yana bir sezonda 10+ galibiyet alan ilk İngiliz takımı olmak istiyor. Turnuva tarihinde 9+ galibiyet aldığı sezon şampiyon olamayan tek takım Real Madrid (2011/12).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla yarı finalde görev yapan iki teknik direktörden biri Pep Guardiola (8; Jose Mourinho ile eşit). Turnuvada üç kez final oynayan ilk İspanyol çalıştırıcı olmak isteyen Guardiola, 2010/11'den bu yana final göremiyor (Barcelona 3-1 Manchester United).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son yedi maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne (4 gol & 4 asist), 2015/16 çeyrek finalindeki iki karşılaşmada da PSG filelerini havlandırmıştı. Turnuva tarihinde bir Frransız takımına karşı üst üste üç maçta gol atmayı başaran sadece üç isim var: Lionel Messi ve Marcus Rashford (3), Neymar (4).
- Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde çıktığı üç maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağlayan Neymar (3 gol & 1 asist), İngiliz takımlarına rakip olduğu 12 karşılaşmada dokuz golde pay sahibi oldu (5 gol & 4 asist).
- Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın PSG'yi çalıştıran Mauricio Pochettino'dan (10G 5B 3M) daha fazla mağlup ettiği sadece üç meslektaşı var ancak; Arjantinli teknik direktör, Guardiola'ya rakip olduğu tek Avrupa kupası eşleşmesinde yoluna devam etmeyi başarmıştı (2018/19 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham'ın başında).