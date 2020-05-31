Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde kimsede virüse rastlanmadı.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mayıs tarihlerinde 1130 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.
Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mayıs tarihlerinde 1130 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.
Yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın