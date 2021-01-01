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Portland, Kevin Love için bu yaz "öncelikli yer"

Portland Trail Blazers'ın bu yaz Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love için "birincil hedef" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın bu yaz Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love için "birincil hedef" olduğu iddia edildi.

Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ve oldukça dramatik bir başantrenörlük arayışının ardından Portland ekibi, yıldızları Damian Lillard'ın etrafına kuşatacak yetenek bulmaya odaklandı.

Fear The Sword'dan Evan Dammarell'e göre, seçenekleri az olsa da, Cavs ile kontrat miktarını alıp serbest kalmaya giderek yaklaşan Love, bu yaz döneminde müsait olabilir:

"Brooklyn Nets ve Portland Trail Blazers'ın, Kevin Love'ın serbest kalması durumunda onun için 'öncelikli yerler' olduğunu duyduğumu doğrulayabilirim. Golden State Warriors da, Love için de bir seçenek olabilir."

2020-21 sezonunda Love, %40.9 şut isabeti ile 12.2 sayı, 7.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.


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