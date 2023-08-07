Portland Trail Blazers efsanesi Terry Porter, yıldız oyuncu Damian Lillard'ın takas talebini savundu.



Trail Blazers ekibi, Miami Heat ile Lillard için bir takas işlemi yapmak adına halen çalışıyor ve Lillard ise, Heat dışındaki herhangi bir takımda oynamayı reddettiği için iki takım da henüz bir adım atmış değil.



Porter ise, takımın taraftarlarının Lillard'ın takas olarak başka bir yerde şampiyonluk için rekabet etmesini desteklediğini şu şekilde ifade etti:



"Taraftarlar Dame'in ciddi bir fırsat yakalayabileceği bir yere gitmesini istiyor. İşin zor yanı, Damian gibi oyuncular söz konusu olduğunda, karşılığında ne tür bir değer alıp takımı pozitif anlamda harekete geçirebilecek bir konuma getirebileceğinizdir."



Çaylak Scoot Henderson'ın etrafında yapılanacak olan Blazers, Lillard karşılığında kadrosuna alabileceği en iyi varlıkları katarak bu amacında hızlı bir şekilde yol kat etmek istiyor.



Lillard geçtiğimiz sezon 32.2 sayı, 4.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



