Poole'un bu yıl hedefleri "All-Star" ve "şampiyonluk"

Golden State Warriors forveti Jordan Poole, bu sezon "all-star" ve "şampiyonluk" hedefleri olduğunu söyledi.



Poole, Dubs Talk podcast'inde Grant Liffman ile yaptığı sohbette, kendisini hiçbir zaman ulaşamayacağı kadar zorlamış olan bir şey olmadığını iddia etti.



"Küçük kasaba çocuklarının hayalleri için yapmam gerekeni yaptım. KOVID-19 protokolünde yer alırken, 'Durumu yeniden değerlendirelim, aslında ne yapabiliriz?' dedim. Şimdiye dek hiçbir şeyde, başaramayacağımı düşünecek kadar zorlanmadım.



All-Star mı? Evet neden olmasın? Şampiyonluk? Neden olmasın? Tesisimizde her gün dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını görüyorum. Onların yolundan gidebilirim, belli ki yaptıkları onlar için işe yaramış.



Ben de bunları kendi yaptıklarım üzerinde uygulayarak, All-Star olmak, şampiyonluk kazanmak ya da yüzde 90 isabetle serbest atış sokmak gibi hedefler konusunda kendim için en iyi şansı yaratmış olurum."



Poole, üçüncü skor opsiyonu olduğu Warriors'ta 17.9 sayı ortalaması yakalıyor.



