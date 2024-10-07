Pogba'nın cezasında büyük indirim!

Paul Pogba'nın doping nedeniyle aldığı 4 yıllık ceza 18 aya düşürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pogba'nın cezasında büyük indirim!
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07 Ekim 2024 14:34
Son güncelleme 07 Ekim 2024 14:38
Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Paul Pogba'ya müjde geldi.

CAS, Fransız yıldızın cezasının 4 yıldan 18 aya düşürüldüğünü duyurdu. Pogba, 2025'in ocak ayında antrenmanlara başlayacak ve mart ayından itibaren yeniden sahalara dönecek.

31 yaşındaki futbolcunun, futbola Juventus'ta devam etmesi beklenmiyor. Pogba, cezasının resmen düşürülmesinin ardından İtalyan ekibiyle görüşecek ve bonservisini eline alacak.

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