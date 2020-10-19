'Pogba, Ballon d'Or'u kazanabilir'

PSG forması giyen Ander Herrera, Old Trafford'a rakip olarak dönecek. 20 Ekim'de sahasında United ile karşılaşacak olan PSG'nin oyuncusu Ander Herrera'dan ilgi çeken açıklamalar geldi.



31 yaşındaki Ander Herrera, eski takım arkadaşı Pogba için "Ballon d'Or kazanabilir" dedi.



"POGBA GİBİSİ YOK"



Herrera açıklamasında; "Birebirde ve oyunun hem hücum hem de defans yönünde Pogba gibisi yok. Ballon D'Or kazanmak için gereken tüm özelliklere sahip ama tabi takımı büyük kupalar için mücadele ederse..." dedi.



Ander Herrera, 2019 yazında 25 milyon avro bedel karşılığında Fransız devi PSG'nin yolunu tuttu.







