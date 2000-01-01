"Pistons ve Wizards, Wall - Griffin takasını tartıştılar" iddiası!

Detroit Pistons ve Washington Wizards'ın geçtiğimiz günlerde John Wall ve Blake Griffin arasında bir takas olasılığını tartıştıkları bildirildi.



ESPN'den Zach Lowe'a göre, iki taraf arasındaki tartışmaların önemli bir sonucu olmadı:



"Geçtiğimiz haftalarda Pistons'ın Washington Wizards'a Blake Griffin'e karşılık John Wall için olası bir takas hakkında telefon açtığı bildirildi, ancak Detroit'in bu anlaşmaya olan gerçek ilgi düzeyi belirsiz durumda; Griffin'e değer veriyorlar ve konuşmanın ise hiçbir yere varmadığı belirtildi."



Wizards ile mevcut sözleşmesinde üç yılı ve 133 milyon doları kalan Wall, 2018 Aralık ayından bu yana ligde oynamamıştı.



Griffin ise geçen sezon iki diz ameliyatı geçirmişti ve 15.5 sayı, 4.7 ribaund ve 3.3 asist ile kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalamıştı.



