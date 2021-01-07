Pioli: 'Yenilme hissini yaşamamız gerekiyordu'

Milan teknik direktörü Stefano Pioli, 27 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği Juventus maçının ardından konuştu.



İtalyan hoca yenilgiyi 'bazı noktalarda eksik kalmaları' olarak değerlendirirken yenilginin takımın ihtiyacı olan bir duygu olduğundan bahsetti. Pioli açıklamasında, "Takım soyunma odasında başını eğmiş şekilde hayal kırıklığı hissini yaşadı ancak bir süredir bunu hissetmediğimiz için oyuncuların bu duyguları yaşamaları oldukça sağlıklı bir durum. Onları şu ana kadar başardıkları şeyler nedeniyle teselli ettim ve Juventus karşısında da kötü olmayan bir oyun oynadığımızı söyledim" ifadelerini kullandı.



Pioli, Juventus'un 9 yıldır şampiyon olarak bu gibi maçları oynamaya alışık olmasından bahsetti ve biraz daha konsantre olabilmeleri durumda maçı kazanabileceklerini söyledi.



Stefano Pioli ayrıca Zlatan Ibrahimovic'in de bir süredir takımla çalışamamasına değinerek yaklaşık 10 gün sonra aralarına katılmalarını beklediklerini söyledi.



