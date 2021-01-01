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Pierce: "Harden, şu anda NBA'de herkesten iyi oynuyor"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, sezon için ilk beşte yer alan MVP adaylarını açıkladı ve listesinin zirvesine, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ı yerleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, sezon için ilk beşte yer alan MVP adaylarını açıkladı ve listesinin zirvesine, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ı yerleştirdi. 

Celtics ve NBA efsanesi Pierce, adaylarını sırayla Harden, Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Utah Jazz guardı Donovan Mitchell ve LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard olarak açıkladı.

Pierce'ın tweet'leri şu şekildeydi:

"James Harden şu anda ligdeki herkesten daha iyi oynuyor."

"Bugün itibariyle MVP sıralaması, 1 Harden, 2 Embiid, 3 LeBron, 4 Mitchell, 5 Kawhi."

"Aptal mısınız arkadaşlar, takımları kazanan oyuncuları ödüllendirsek? Ödülleri kazanalar alır."


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