Manchester City Menajeri Pep Guardiola, UEFA'dan gelen 2 yıl men cezası sonrası kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.Guardiola, "Neden Manchester City'den ayrılayım ki? 1 ay önce söyledim, ben bu kulübü seviyorum. Manchester City'de kalacağım. Ayrılmak için bir sebebim yok." ifadelerini kullandı.Oyuncuların durumuyla ilgili gelen soruya ise İspanyol teknik adam, "Oyuncularla konuştum. Önümüzdeki 3 ay boyunca sadece futbola odaklanacağız. Şu anı yaşamaya ve gelecek hakkında karar vermeyi sezon sonuna bıraktık. Ancak, ben kararımı verdim. Manchester City'de kalacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid ile eşleşen Manchester City, 26 haftası geride kalan Premier Lig'de ise Liverpool'un 22 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.