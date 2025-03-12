Pendikspor'da teknik direktörlüğe Uğur Uçar getirildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Siltaş Yapı Pendikspor'da Sedat Ağçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Uğur Uçar getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar'ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir'in katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninin ardından Uğur Uçar takımımızın başına geçti. Siltaş Yapı Pendikspor'umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.



