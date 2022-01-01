Pelinka: "Lakers için mantıklı bir anlaşma bulamadık"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın son takas gününde herhangi bir hamle yapmamasının sebeplerini açıkladı.



Birçok kişi Los Angeles'ın dünkü takas gününden önce kadrosunu geliştirmek için hamle yapmasını bekliyordu ve ekibin Terrence Ross gibi bazı oyuncuların takası üzerinde çalıştığına dair haberler çıkmış olsa da, Los Angeles geceyi herhangi bir işlem yapmadan tamamladı.



Pelinka, kendisinin ve yönetimin gelişmeye çalışırken agresif bir tutum sergilediklerini, ancak nihayetinde takım için mantıklı bir anlaşma bulamadıklarını söyledi:



"Takımı geliştirmeye çalışan birçok görüşmede agresif bir tutum sergiledik. Bu takımı her zaman şampiyonluk kazanmak için en iyi konuma getirmek istiyoruz. Ancak nihayetinde hem kısa hem de uzun vadede net olumlu etkisi olan bir anlaşma bulamadık.



Başka bir takımı, takımınızı daha iyi hale getirecek bir anlaşma teklif etmeye zorlayamazsınız. Bu onlara kalmış bir durumdur. Ve bu süreç boyunca baktığımız farklı şeyler vardı. Ve geçmişte yaptığım gibi, LeBron (James) ve Anthony (Davis) ile bu konuda konuşmuştum ve bu konuda aynı fikirde olduğumuzu söyleyebilirim. Ve önemli olan tek şey de bu."



Lakers 26-30'luk derecesi ile Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



