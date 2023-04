New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın yakın zamanda sakatlıktan döneceğine dair hiçbir inancı olmadığı iddia edildi.



Pelicans, playoffların ilk turuna bir adım daha yaklaşma fırsatı için Çarşamba gecesi play-in turnuvasında Oklahoma City Thunder ile karşılaşmaya hazırlanıyor olsa da, The Athletic'ten Shams Charania, takımın yakın zamanda Williamson'ı kadroda göreceğine hiç inanmadığını söyledi:



"Hamstring'i iyi durumda olabilir, ancak kondisyon açısından bakıldığında, basketbol formu ve kendisini Zion Williamson yapan şeyler arasındaki boşluğu henüz kapatamadı. 1.98 boyunda olup onun gibi fiziğe sahip olan biri söz konusu olduğunda, kondisyon durumu her zaman dikkat etmesi gereken bir şey. Yani henüz kondisyonunu toparlayabilmiş değil ve bana söylenene göre Pelicans, Zion Williamson'ın parkelere geri dönmeye hiç yakın olmadığını düşünüyor."



Geçtiğimiz Cuma günü basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, verdiği demeçte 22 yaşındaki oyuncunun play-in turnuvası için uygun kondisyona gelmek adına yeterli zamanı olmayacağını söylemişti.



Bu sezon 29 maçta forma giyebilen Williamson, bu süreçte 26.0 sayı, 7.0 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





