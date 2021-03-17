Pazarspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 7 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

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Pazarspor'da 7 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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17 Mart 2021 15:46
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pazarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri sonucu 7 sporcunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli izolasyonun yapıldığı ve futbolcuların tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Pazarspor, 18 Mart Perşembe günü sahasında Mamak ile karşılaşacak.



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