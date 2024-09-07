Para halterde Sibel Çam, bronz madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para halterde Sibel Çam, bronz madalya kazandı
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07 Eylül 2024 14:21
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda gümüş madalya kazandı.

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Sibel, 73 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 120 kilo kaldıran milli sporcu, ikinci hakkında 122, üçüncü hakkında ise 124 kiloda başarılı olamasa da milli sporcu, kaldırdığı 120 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı 148 kiloyla paralimpik rekoru kıran Brezilyalı Mariana D'Andrea, gümüş madalyayı ise Özbekistan'dan 147 kiloyla Ruza Kuzieva aldı.

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