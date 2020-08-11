Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı

Adı Beşiktaş'la sık sık anılan forvet oyuncusu Papiss Cisse, için yeni bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki golcü, Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı.Alanyaspor'la başarılı bir sezonu geride bırakan oyuncu, sözleşmesi sona erdiği için şu an kulüpsüz durumda bulunuyor.Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'la çıktığı 38 resmi maçta takımına 26 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.