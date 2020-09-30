Ozan Tufan, Ali Koç'a söz verdi

Erol Bulut'tan formayı kapan Ozan Tufan'a Başkan Ali Koç'tan büyük destek var. Ozan da kendisine inanıyor

Haber; Fanatik
Ozan Tufan, Ali Koç'a söz verdi
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30 Eylül 2020 12:24
Ligin ilk haftasında takım otobüsündeki tavırlı hareketlerinden mutsuz olduğu anlaşılan Ozan Tufan, Galatasaray derbisinde kendine ilk 11'de yer bulmuştu. Erol Bulut'tan formayı kapan genç oyuncuya, Başkan Ali Koç'tan büyük destek geldi.

Başarılı oyuncunun önceki akşam yapılan nişan törenine katılan Koç, Milli oyuncuya mutluluk diledi ve derbide ortaya koyduğu futbol nedeniyle de kutladı.

Başkan Koç'a jestinden dolayı teşekkür eden Ozan Tufan, "Başkanım bu sezon takımda çok farklı bir hava var. Camianın şampiyonluk özlemine son vermek için futbolcu grubu olarak her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.





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