27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

Osimhen için PSG, Barcelona ve Real Madrid devrede

PSG, Luis Enrique'yi klasik santrfora dönme konusunda ikna etti ve gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Galatasaray ise Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar bırakmak istemezken, Barcelona ve Real Madrid'in de devreye girdiği öne sürülüyor.

28 Kasım 2025 08:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Osimhen için PSG, Barcelona ve Real Madrid devrede
Galatasaray'ın devre arası transfer çalışmalarına ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.
 
Soccernet.ng'nin haberine göre, PSG yöneticisi Luis Campos'un, teknik direktör Luis Enrique'yi klasik bir santrforla oynama fikrine ikna ettiği aktarıldı.
 
Uzun süredir 9 numara kullanmayan Enrique'nin, Campos'a Victor Osimhen için görüşmelerin hızlandırılması konusunda onay verdiği belirtildi.
 
Campos'un daha önce Lille döneminde Osimhen ile çalışmış olması ve oyuncuyu Fransız ekibine kazandıran isim olarak öne çıkması, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.
 
GALATASARAY OSIMHEN'İ BIRAKMAYACAK
 
Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyü en azından sezon sonuna kadar bırakmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.
 
Buna karşın sarı-kırmızılı kulübün, olası bir satış durumunda 100 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edebileceği de iddia edildi.
 
BARCELONA VE REAL MADRID DE DEVREDE
 
Osimhen için Avrupa devlerinin de devrede olduğu belirtiliyor.
 
Sezon sonunda Lewandowski ile yolları ayırması beklenen Barcelona'nın yanı sıra, Vinicius Jr.'ın Xabi Alonso ile yaşadığı gerilimin ardından sözleşme uzatmaya sıcak bakmaması nedeniyle Real Madrid'in de golcü arayışında Osimhen'i gündemine aldığı öne sürüldü.
 
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmek istediği; Mbappe'yi yeniden sol kanada çekerek ileri uçta saf bir santrfor olarak Osimhen'i düşündüğü ifade edildi.
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
