Osimhen için PSG, Barcelona ve Real Madrid devrede

Galatasaray 'ın devre arası transfer çalışmalarına ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Soccernet.ng'nin haberine göre, PSG yöneticisi Luis Campos'un, teknik direktör Luis Enrique'yi klasik bir santrforla oynama fikrine ikna ettiği aktarıldı.

Uzun süredir 9 numara kullanmayan Enrique'nin, Campos'a Victor Osimhen için görüşmelerin hızlandırılması konusunda onay verdiği belirtildi.

Campos'un daha önce Lille döneminde Osimhen ile çalışmış olması ve oyuncuyu Fransız ekibine kazandıran isim olarak öne çıkması, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

GALATASARAY OSIMHEN'İ BIRAKMAYACAK

Haberde, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüyü en azından sezon sonuna kadar bırakmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Buna karşın sarı-kırmızılı kulübün, olası bir satış durumunda 100 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edebileceği de iddia edildi.

BARCELONA VE REAL MADRID DE DEVREDE

Osimhen için Avrupa devlerinin de devrede olduğu belirtiliyor.

Sezon sonunda Lewandowski ile yolları ayırması beklenen Barcelona'nın yanı sıra, Vinicius Jr.'ın Xabi Alonso ile yaşadığı gerilimin ardından sözleşme uzatmaya sıcak bakmaması nedeniyle Real Madrid'in de golcü arayışında Osimhen'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun, hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitmek istediği; Mbappe'yi yeniden sol kanada çekerek ileri uçta saf bir santrfor olarak Osimhen'i düşündüğü ifade edildi.