Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;
"MOURINHO'YU ANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"
"Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca…"
"FENERBAHÇE AĞIR ÇEKİM KAPALI SAVUNMAYA HÜCUM EDİYOR"
"İlk yarıya bakıyorum, önce Livakovic'ten müthiş bir kurtarış geliyor. F.Bahçe ağır çekim kapalı savunmaya hücum ediyor, 42. dakikaya kadar bir tane yarım pozisyon var. Buna karşılık 2-3 kere Sivas'ın tehditkar atakları gündemde. Sonra Talisca'dan mükemmel bir frikik golü geliyor, takım soyunma odasına morali ve önde gidiyor. "
"MOURINHO'YA SORMAK İSTİYORUM"
"Mourinho'nun yapması gereken acilen iki oyuncu değişikliğiydi. Bunu yapmadığı gibi 80. dakikaya kadar bekledi. Eğer o arada F.Bahçe beraberlik golünü yemediyse bu şanstır. Artık nefes alamaz hale gelen Dzeko'nun yerine giren En-Nesyri kısa sürede rakibi bir kişi eksik bıraktırttı. Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor? İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor?"
"MOURINHO'NUN BU ANLAYIŞI İLE F.BAHÇE'NİN 7 MAÇTA GARANTİSİ YOK"
"Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir! Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok. Nedeni de şu; dünya futbolu atletizme dönmüş, Mourinho ise kadro tercihleri ile ağır çekim oynatıyor."
Ömer Üründül: "Mourinho ile Fenerbahçe'nin garantisi yok"
Sabah spor yazarı Ömer Üründül Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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