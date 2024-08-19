Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos ile anlaşmaya çok yakın

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, THY EuroLeague'e geri dönmeye hazırlanıyor. Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos ile anlaşmaya çok yakın
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19 Ağustos 2024 14:28
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, THY EuroLeague'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Yunanistan kaynaklı SDNA'in haberine göre Panathinaikos, serbest durumdaki Ömer Faruk Yurtseven için resmi teklifini iletti.

2021'den bu yana kariyerini NBA'de sürdüren Yurtseven son sezon Utah Jazz forması giydikten sonra serbest kaldı.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Ömer Faruk Yurtseven'in kendilerine önerildiğini ve görüşmelere başladıklarını söylemişti.

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