Ömer Bayram'a Göztepe'den sürpriz teklif

Süper Lig'de son hafta sahasında Çaykur Rizespor'u yenen Göztepe'nin 43 puana ulaşırken yönetim, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadığı öğrenildi.



Sezon sonunda 12 oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle sarı-kırmızılılar transfer hamlelerine başladı. Kontratı bitecek olan isimlerden biri olan sol bek Berkan Emir'in geleceği belirsizliğini korurken bu futbolcunun takımda kalmaması halinde yapılacak hamleler de yavaş yavaş netleşiyor.



Sarı-kırmızılıların Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki deneyimli savunmacı Ömer Bayram'ı da listesine dahil etmeyi planladığı öne sürüldü. Ömer için Başakşehir'in ilgisi bilinirken sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili maliyet araştırması yaptığı iddia ediliyor.



Bir yandan Galatasaray ile de sözleşme görüşmeleri yapan Ömer'in kariyerine hangi ekipte devam edeceği belirsizliğini korurken, Göztepe yönetiminin futbolcunun transferi için bütün şartları zorlayacağı da gelen haberler arasında.



HOLLANDA'DA YETİŞTİ



Hollanda doğumlu olan Ömer Bayram, futbola da burada Nac Breda ekibinde başladı. Breda'da tam 3 sezon forma giyen Bayram, Türkiye kariyerine Kayserispor'a transferiyle başladı. Kayseri'de 4 sezon forma giyen Ömer asıl patlamayı Ege ekibi Akhisarspor'da yaşadı. Akigo'da da 3 yıl aralıksız forma giyen savunmacı buradaki performansıyla 2018-2019 sezonunun başında G.Saray'a transfer oldu.



5 KUPA KAZANDI



Göztepe'nin listesinde olduğu iddia edilen Ömer Bayram, kariyerinde 5 kupa kazanma başarısını gösterdi. Kayserispor'da 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Bayram, Akhisar'la birlikte ise hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kaldırdı. G.Saray'da ise bir lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki sol bek için sezon sonunda yoğun bir transfer trafiğinin yaşanması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu 10 kez A Milli Takım forması giyerken bir başka Ege ekibi Akhisar'da da 3 sezon başarılı görev yapmış ve daha sonra İstanbul'un yolunu tutmuştu.



24 MAÇTA 2 ASİST YAPTI



Ömer Bayram bu sezon G.Saray ile 24 lig maçına çıkarken, bu süreçte toplam 973 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki başarılı sol bek Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında asist yaparken toplam 9 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon Türkiye Kupası ve Avrupa'da 3 'er kez forma şansı bulan Ömer Bayram, kupada Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turunda ise Rangers sınavında 1'er kez asist yapmıştı. Kariyerinde toplam 326 maçı bulunan oyuncu bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşarken, 2 kırmızı, 54 sarı kart gördü.



