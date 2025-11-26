26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
1-057'
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
1-255'
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Olafur Skulason: "Samsunspor'a baskı yapıp erken gol bulmak istiyoruz"

İzlanda temsilcisi Breidablik'in teknik direktörü Olafur Skulason, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında evinde 27 Kasım Perşembe günü Samsunspor ile karşılaşacak İzlanda temsilcisi Breidablik'in teknik direktörü Olafur Skulason, Samsunspor karşısında baskı yapıp erken gol bulmak istediklerini söyledi.

Skulason, maçın oynanacağı Lougardalsvöllur Stadı'nda takım kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Breidablik'in son yıllarda hem Avrupa'da hem de kendi liginde mücadele ettiğini hatırlatan Skulason, "Her iki kulvarda oynamak bizim için mücadeleci oluyor. Ancak şanslıyız ki birkaç yıldır bu konuda tecrübemiz var. Hem Avrupa Ligi'nde hem de İzlanda liginde mücadele ediyoruz. Arada büyük farklar var. İzlanda Ligi, Avrupa Ligi maçlarından fiziksel ve mental olarak daha zorlu. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ama biz elimizden geleni yapıp cesur oynamaya çalışıyoruz. Çünkü en ufakta daha büyük şekilde cezalandırılıyoruz." dedi.



"ERKEN GOL BULMAK İSTİYORUZ"

Skulason, Samsunspor maçı için de büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, "Çok iyi takıma karşı oynayacağız. Rakibimize baskı yapıp erken gol bulmak istiyoruz. Oyunun anahtarının bu olduğunu düşünüyorum. Samsunspor defansını bu şekilde zorlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

LOGI TOMASSON İÇİN AÇIKLAMA

Takım kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ise Samsuspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Yarınki maç için heyecanlıyım. Samsunspor'da oynayan İzlandalı oyuncu var, Logi Tomasson. Çok iyi oyuncu ve onunla yeniden karşılaşacağım için de mutluyum." şeklinde konuştu.

