Okan Buruk'tan orta saha talebi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transfer döneminde orta saha transferi istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan orta saha talebi!
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01 Ocak 2025 09:29
Bu sezon gözünü şampiyonluk dışında San Mames'teki UEFA Avrupa Ligi finaline diken Galatasaray'da hamleler de bu plan dahilinde yapılacak.

STOPER VE HÜCUM HATTINA TAKVİYE

Ara transfer döneminde stoper ve kanat takviyesi üzerine görüşmelerini yürüten Galatasaray yönetimine teknik heyetten üçüncü bir istek geldi. Merkezde Lucas Torreira - Gabriel Sara ikilisi ile başarılı bir uyum yakalayan teknik direktör Okan Buruk, fırsat niteliğinde olursa bir de orta saha takviyesi istedi.

OKAN BURUK VETO ETTİ

Galatasaray'da iki yıldız ismin arkasında Okan Buruk'un üç alternatifi bulunuyor. Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve genç Efe Akman! Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda oluşabilecek aksilikleri de hesaba katarak Avrupa Ligi hedefleri için orta sahada rotasyon, derinliğin artı katacağını belirtti.

Başakşehir'de kadro dışı bırakılan eski öğrencisi Berkay Özcan'ın ismi Galatasaray ile anılsa da Okan Buruk oyuncuyu istemedi.

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