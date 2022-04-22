OGM Ormanspor sezonu finalle taçlandırmak istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off'ta BOTAŞ'la eşleşen OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, rüya gibi bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Sezonu Fenerbahçe Safiport ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ardından 3. sırada tamamlayan başkent ekibinin tecrübeli başantrenörü Alper Durur, ligin Türk oyuncuları arasından en fazla sayı atan ismi Sevgi Uzun ve normal sezonun en fazla verimlilik puanına sahip olarak En Değerli Oyuncu (MVP) olarak bitiren Teaira McCowan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Başantrenör Alper Durur, Avrupa kupaları kazanma hedefiyle yola çıkan yüksek bütçeli Fenerbahçe Safiport ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ardından sezonu tamamladıklarını anlatarak ,"Çok uzun, yorucu ve bir sürü mutluluk yaşadığımız, rüya gibi bir normal sezon geçirdik. Kendimizi 'gönüllerin şampiyonu' olarak görüyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir eksik yabancıyla oynadık. Çoğu takımın 4, devşirmeyle 5 yabancıyla oynadığı bir ligde 3 kulvarda da başarılı olmak için mücadele ettik. Tarihimizde ilk defa Türkiye Kupası'nda yarın final oynadık. Avrupa'da son 16 takım arasında kaldık ve ligi de 3. bitirdik. 3 yabancıyla mücadele ettiğimiz dönemde sorumluluk alan Türk oyuncularımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



BOTAŞ'la oynayacakları çeyrek final serisini değerlendiren Durur, "Ev sahibi avantajı bu eşleşmede çok önemli. BOTAŞ'la bu yıl 3 maç yaptık ve hepsini kazandık. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. İyi yabancıları ve geniş Türk rotasyonu var. Geçmiş maçları unutup bugüne bakmak lazım. Tanıdığımız bir takım. Onların silahlarını durdurup kendi yaptığımız iyi şeyleri sahaya yansıtarak kazanmaya çalışacağız. İlk maç çok önemli, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- Sevgi Uzun: "Finali görmeyi hak ediyoruz"



OGM Ormanspor'un milli basketbolcusu Sevgi Uzun, çok keyifli bir sezon geçirdiklerini ve hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu dile getirdi.



Normal sezonun Türk oyuncular içinde sayı lideri, asist ikincisi ve top çalmada da üçüncüsü olan Sevgi, "Çok keyifli bir sezon geçirdik. Bireysel anlamda da çok verimli bir sezon geçirdim. Özellikle başantrenörümüzün verdiği destek çok önemliydi. Play-off'ta BOTAŞ'la eşleştik. Onlarla maçlarımız normal sezonda çok çekişmeli geçti. Çok keyifli maçlar olacak yine. Bu sezon en azından yarı finali hatta finali görmeyi hak ediyoruz." diye konuştu.



Beklentilerin üzerinde bir sezon yaşadıklarını da vurgulayan başarılı oyuncu, " Çok iyi bir takım kimyası yakaladık. Genç bir takım olmamızın enerjisini sahaya yansıttık. yine bunu kullanacağız. Gönüllerin şampiyonuyuz, neler yapabileceğimizi gördük. Final oynamak imkansız değil. Normal sezonu arkamızda bırakıp, play-off'larda da büyük işler başarmak istiyoruz." şeklinde görüşlerini açıkladı.



- McCowan: "Takım arkadaşlarımın katkısıyla iyi bir sezon geçirdim"



OGM Ormanspor'un ABD'li uzunu Teaira McCowan, normal sezondaki performanslarından çok memnun olduklarını anlattı.



Yakaladığı 20 sayı, 13.8 ribaund ve 29 verimlilik puanıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:



"Çok iyi bir sezon geçirdik ve istediğimiz her şeyi yaptık. Az kişiyle oynadığımız için zor bir sezon oldu. İyi bir iş çıkararak 3. sıradan play-off'a kaldık. İç sahada daha iyi oynuyoruz. Koçumuz ne görev verirsen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşlarımın katkısıyla iyi bir sezon geçirdim. Onlara da çok teşekkür ediyorum."









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