OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'nda galibiyet peşinde

OGM Ormanspor Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda 20 Ekim Çarşamba günü sahasında Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata takımıyla karşılaşacak.
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
OGM Ormanspor Avrupa'daki ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yenmişti.
Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen başkent ekibinin grubunda Ludovika-FCSM Csata, Nika Syktyvkar ve bir diğer macaristan ekibi DVTK ekibi yer alıyor
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
OGM Ormanspor Avrupa'daki ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 yenmişti.
Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen başkent ekibinin grubunda Ludovika-FCSM Csata, Nika Syktyvkar ve bir diğer macaristan ekibi DVTK ekibi yer alıyor