Ocakta olmadı, şimdi oluyor; G.Saray, Zeki için devrede!

Galatasaray, ocak ayında gündemine gelen milli futbolcu Zeki Çelik'i EURO2024 sonrası kadrosuna katmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ocakta olmadı, şimdi oluyor; G.Saray, Zeki için devrede!
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30 Haziran 2024 12:09
Galatasaray, ocak ayında gündemine gelen Zeki Çelik'i EURO2024 sonrası kadrosuna katmaya çok yakın.

Galatasaray, Roma'nın Türk Milli savunma oyuncusu Zeki Çelik'e olan ilgisini yeniledi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'nın satmak istediği Zeki Çelik için EURO2024 sonrası temaslarını hızlandıracak. Geçen sezon ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen Zeki için transferin çok büyük ihtimalle bitebileceği belirtildi.

Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığının altı çizildi.



ROMA, 7.4 MİLYON EURO'YA ALDI

Bursaspor altyapısından yetişen ve adını İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euro'ya transfer olunca duyuran Zeki Çelik, Temmuz 2022'de 7.4 milyon euro bedelle Lille'den Roma'ya transfer olmuştu.

Zeki, geçen sezon 17'si lig olmak üzere Roma formasıyla çıktığı 29 maçta 2 asist yaptı.



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