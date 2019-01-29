TAHTADAKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

PAPATYA FALI!



Toplantıda son durum değerlendirilirken, forvet borsası hareketlendi. Listeye Wolverhampton forması giyen

Leo Bonatini,

Spartak Moskova'lı

Ze

Luis

ve Marsilya'da gözden düşen

Kostas Mitroglou

da girdi.

Alan ve Onuachu

için de çalışmalar sürüyor.

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor…Pazar akşamını pazartesiye bağlayan gecede yine yönetim ve teknik heyet takıma yapılacak takviyeler için bir aradaydı. Pazar öğleden sonra başlayan toplantı gece saat 03.00'e kadar devam etti.Başkan Mustafa Cengiz'in Türk Telekom Stadı'ndaki odasında yapılan toplantının fotoğrafları gece saat 02.14'te Sarı-Kırmızılılar'ın resmi twitter hesabından paylaşıldı.Toplantıda, Teknik Direktör Fatih Terim ile yardımcılarının yanı sıra başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve scout ekibin başında yer alan Emre Utkucan hazır bulundu.Toplantıdan paylaşılan fotoğrafta ise odadaki tahta ve üzerine yazan futbolcu isimleri dikkat çekti. 10'a yakın futbolcunun adı tahtada yer alırken, dikkatlice bakıldığında ise bu isimlerin bir çoğunun forvet olduğu gözlendi.