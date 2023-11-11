Nuri Şahin'den İsrailli oyuncuları için açıklama

Bitexen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maçta müthiş bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Bizim için müthiş bir akşamdı. Bazı oyuncularımızı da bu maçta kazandık. Milli takım arasında sakat oyuncularımız da dönecek. Ankaragücü'nün müthiş bir hocası var, iyi bir takım. 90 dakika boyunca onları domine ettik." dedi.



İsrailli oyuncuları Sagiv Jehezkel ve Ramzi Safuri'nin Gaziantep FK maçından önce İsrail'in saldırıları sonucu vefat eden Filistinliler için bulunulacak saygı duruşu nedeniyle kadroya girmek istemedikleri iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Şahin, şunları kaydetti:



"İsrail'in Kosova maçı için Jehezkel çağrıldı. Jehezkel için İsrail Futbol Federasyonuyla uzun süre konuştuk. Benayoun, Liverpool'dan eski takım arkadaşım. Onla da konuştuk, 45 dakikaya izin verdiler. Safuri çok iyi oynadığı için Jehezkel'i 45 dakika oynattık. Gaziantep maçına gelecek olursak, ben hocayım aynı zamanda da bu grubun liderliğini yapıyorum. Benim oyuncularım aynı zamanda insan. İkisi de Antalyaspor'u çok seviyor ama onların da bir ülkesi, inancı var. Herkes bu konuda özgür. Oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Hem İsrail Futbol Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de oyuncularımızla konuşarak ortak karar aldık. Geçmişe bakmaya gerek yok, bugün ne yaptıkları önemli. Geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. İkisi de kalitemizi yükseltti.''



Kısa süre önce çocuğu vefat eden futbolcusu Naldo'ya da değinen Nuri Şahin, "Naldo'nun acısını kimseye Allah yaşatmasın. Onu elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. O da müthiş bir özveriyle çalışıyor." diyerek sözlerini tamamladı.





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