Nuri Şahin'den, Beşiktaş'ın yıldızına yakın takip!

Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i bu sezonki performansından dolayı yakın takibine aldı.
BU SEZON ÇOK BAŞKA
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlı takımın orta sahasında bitmez, tükenmez bir enerjiyle mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken 8 gole doğrudan katkı yaptı.
NURİ ŞAHİN'DEN YAKIN TAKİP
Borussia Dortmund'u çalıştıran genç teknik adamın, bir süredir Gedson'u canlı olarak izlettirdiği öğrenildi. Alman kulübünün yetkilileri, Beşiktaş'ın hem ligdeki hem de Avrupa'daki karşılaşmalarını takip ediyor. 2022'de 6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan kadroya katılan Gedson Fernandes'in, olası bir satışından elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.
SEZON SONU PLANI
Beşiktaş Yönetimi'nin Gedson'u satmaya ikna olması için masaya koyulacak teklifin çok yüksek olması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadığı ve ciddi teklifler gelmesi halinde sezon sonunu işaret edeceği öğrenildi.
GEDSON FERNANDES'İN PERFORMANSI
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev verdiği Gedson Fernandes, Süper Lig'de 3 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemesinde 3 gol, 1 asiste, TFF Süper Kupa'da ise 1 asiste imza attı. Gedson geçen sene eylül ayında 17 milyon eurodan 15 milyon euroya gerileyen güncel bonservis değerini de yeniden 17 milyon euroya çıkardı.
BU SEZON ÇOK BAŞKA
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlı takımın orta sahasında bitmez, tükenmez bir enerjiyle mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken 8 gole doğrudan katkı yaptı.
NURİ ŞAHİN'DEN YAKIN TAKİP
Borussia Dortmund'u çalıştıran genç teknik adamın, bir süredir Gedson'u canlı olarak izlettirdiği öğrenildi. Alman kulübünün yetkilileri, Beşiktaş'ın hem ligdeki hem de Avrupa'daki karşılaşmalarını takip ediyor. 2022'de 6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan kadroya katılan Gedson Fernandes'in, olası bir satışından elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.
SEZON SONU PLANI
Beşiktaş Yönetimi'nin Gedson'u satmaya ikna olması için masaya koyulacak teklifin çok yüksek olması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadığı ve ciddi teklifler gelmesi halinde sezon sonunu işaret edeceği öğrenildi.
GEDSON FERNANDES'İN PERFORMANSI
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev verdiği Gedson Fernandes, Süper Lig'de 3 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemesinde 3 gol, 1 asiste, TFF Süper Kupa'da ise 1 asiste imza attı. Gedson geçen sene eylül ayında 17 milyon eurodan 15 milyon euroya gerileyen güncel bonservis değerini de yeniden 17 milyon euroya çıkardı.