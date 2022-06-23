NICE KALECİSİ WALTER BENITEZ AYRILDI

GÖZLER ERSİN DESTANOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgili transfer iddialarına her yeni gün bir yenisi ekleniyor. Siyah-beyazlı kaleci için devrede olan Fransız temsilcisi Nice, yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.Fransız ekibi Nice'te forma giyen Walter Benitez takımdan ayrılarak PSV'nin yolunu tuttu. 29 yaşındaki kalecinin ardından Nice, tamamen Ersin Destanoğlu'na konsantre oldu.Ersin'e geçen sezondan bu yana ilgisi bulunan Fransız ekibi önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını yeni ve bir resmi teklifle çalacak.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geride bıraktığımız gün yaptığı açıklamada, "Ersin Destanoğlu'na ilgi gösteren kulüpler var" demişti. Beşiktaş, Destanoğlu'nu 10 milyon Euro civarında bir bedele satmak istiyor.