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Nets, Lance Thomas'la anlaşmaya yakın

Brooklyn Nets'in, SNY'den Ian Begley'ye göre, Lance Thomas'la anlaşmaya yaklaştığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, SNY'den Ian Begley'ye göre, Lance Thomas'la anlaşmaya yaklaştığı açıklandı.

32 yaşındaki oyuncu, en son 2018-19 sezonunda New York Knicks forması giymişti.

Nets yakın zamanda Michael Beasley, Jamal Crawford ve Donta Hall ile, bubble için kadro boşluklarını doldurmak üzere anlaşmıştı.

Bu, Brooklyn doğumlu Thomas'ın Nets organizasyonu ile üçüncü dönemi olabilir. Nets'in antrenman kampı kadrosunun bir üyesi olan Thomas, istikrarsız oyunu sebebiyle, sezon öncesi sonunda serbest bırakılmıştı.

2010'da Thomas, Nets'in Yaz Ligi kadrosunda draft edilmemiş olarak oynamıştı. Takımın idman kampı sırasında kesilen Thomas, bunun yerine New Orleans Hornets ile anlaşmış ve hem sahada içinde, hem de dışında sağlam bir katkıda bulunmuştu. Daha sonra, Mayıs 2014'te, bir Nets mini kampına davet edilmiş, ancak imza atmamıştı.


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