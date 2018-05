Neslihan Demir: ''Galatasaray taraftarı şampiyonluk bekleyecektir''

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Neslihan Demir Güler, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini söyledi.Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde VakıfBank, CSM Volei Alba ve Imoco Volley takımlarının da katılımıyla düzenlenecek Dörtlü Final öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Neslihan, "Sezon başında çok yeni bir takımdık. Kimse birbirine alışamamıştı. İnişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Bir noktadan sonra takım oturdu ve hedefe emin adımlarla ilerledik. Sonuç olarak da olmak istediğimiz noktadayız." dedi.Beklentileri karşılamak için ter döktüklerini aktaran sarı-kırmızılı oyuncu, "Galatasaray taraftarı şampiyonluk bekleyecektir. Zaten biz de aynı şeyi istiyoruz. Ben de katıldığım her finalde şampiyonluğa talibim. İnsanın içinden gelen bir şey. Bu ruh ne mutlu ki Galatasaray taraftarında da var. Bu bir artı olacak. Herkesin aynı anda bir şeyi istemesi etki yaratacaktır." ifadelerini kullandı.Dörtlü Final öncesi yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren Neslihan, şunları kaydetti:"Takım olarak Dörtlü Final'e konsantre olduk. Bu tip turnuvalara gitmeden önce baskı ve stres olacağı yönünde bir izlenim ortaya çıkıyor. Benim gibi bu turnuvaları çok oynayan sporcularda ise bir sabırsızlık başlıyor. 'Hadi gelsin, hadi maça çıkalım.' şeklinde bir bağımlılık oluyor. Motivasyon anlamında çok artı bir şey katıyor takıma. Bu sabırsızlanma ve oynama isteğinin, en büyük itici gücümüz olacağına inanıyorum. Çok yakınız aslında. O kadar uzak bir ihtimal değil. Çok ciddi rakipler var ama her an her şey olabilir ve Dörtlü Final'de o kupayı biz kaldırabiliriz. Bu başarıya ulaşmak itiyoruz."Organizasyonda ilk maçı ev sahibi CSM Volei Alba ile yapacaklarını hatırlatan Neslihan, "Ev sahibi konumundalar ve taraftar destekleri olacaktır. Dörtlü Final, yarı final ile final maçından oluşuyor. İlk gün iyi bir sonuç yoksa, ikinci gün madalya alma şansınız düşüyor. Maç maç bakıyoruz. Öncelikle ilk maçımızı kazanmamız, ardından da finale konsantre olmamız gerekiyor. Bence herkesin şansı eşit." değerlendirmesinde bulundu.Dörtlü Final'de iki Türk ekibi olarak Galatasaray ile VakıfBank'ın final oynama ihtimaline değinen Neslihan, bunun çok önemli bir başarı anlamına geleceğini aktardı.Böyle bir finalin gerçekleşmesinin kendisini çok mutlu edeceğini vurgulayan sarı-kırmızılı oyuncu, "Düşünsenize. İki Türk takımı Galatasaray ve VakıfBank finalde karşılaşacaklar. Türk voleybolu için gurur gecesi olur. Umarım da öyle olur." şeklinde konuştu.Kariyerinde bir çok önemli başarı kazanan deneyimli oyuncu, takımın gençlerinin kendisine gelerek, "Bu kaçıncı Dörtlü Final'in olacak?", "Bugüne kadar kaç madalya aldınız?" veya "Oraya gidildiğinde neler oluyor?" şeklinde sorular sorduğunu da dile getirerek, "Aslında böyle sorularla bu kadar çok karşılaşmamıştım. Bu kadar genç kadrosu olan takımlarda oynamamıştım. Onları cevaplamak keyifli oluyor. Çok güzel bir atmosfere gideceğiz ve biz de onları yavaş yavaş hazırlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.