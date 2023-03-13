Nelsson'un yokluğunda Konya'da Kaan Ayhan sahada

Devre arası Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sarı kırmızılılar ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Nelsson'un yokluğunda Konya'da Kaan Ayhan sahada
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13 Mart 2023 08:49
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta 75. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düşen Victor Nelsson hafta sonu Konyaspor ile oynanacak mücadelede formaya giyemeyecek.

Başarılı stoperin yokluğunda deplasmanda Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.

SADECE 1 DAKiKA OYNAYABiLDi

Devre arası İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sarı kırmızılı forma ile ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Kaan Ayhan ara transferde geldiği Cimbom'da sadece Trabzonspor maçının son 1 dakikasında görev alırken Kasımpaşa mücadelesinde kulübede kalmıştı. 

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