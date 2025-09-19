Necip Uysal, 495 gün sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, uzun bir aradan sonra yeniden ilk 11'de sahaya çıkıyor.



Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasında, orta sahadaki eksikler nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih ettiği isimlerden biri Necip Uysal oldu.



495 GÜNLÜK HASRET SONA ERİYOR

Necip Uysal, 12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından sonra ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başlıyor.O tarihten bu yana ilk 11'de yer almayan Necip, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 495 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.Orkun Kökçü'nün kart cezalısı, Salih Uçan'ın da sakat olmasıyla birlikte orta sahada görev alacak Necip, genç Demir Ege Tıknaz ile birlikte kritik Göztepe deplasmanında sorumluluk üstlenecek.