Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti

NBA'de 5 kez All Star seçilen ve 1 kez şampiyonluk kazanan efsane oyuncu Wes Unseld hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu. 

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal