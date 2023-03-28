NBA'de haftanın oyuncuları, Ingram ve Brown!

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram ve Boston Celtics forveti Jaylen Brown, NBA'de haftanın oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de haftanın oyuncuları, Ingram ve Brown!
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28 Mart 2023 11:16
New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram ve Boston Celtics forveti Jaylen Brown, NBA'de haftanın oyuncuları seçildiler.

Ingram, Pelicans'ı 3-0'lık seriye taşıdığı haftada 31.3 sayı, 10.0 asist ve 6.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

Brown ise Celtics'i aynı şekilde 3-0'lık seriye taşırken, %55.9 şut isabetiyle 31.7 sayı ve 8.3 ribaund ortalamaları yakaladı.

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