New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram ve Boston Celtics forveti Jaylen Brown, NBA'de haftanın oyuncuları seçildiler.
Ingram, Pelicans'ı 3-0'lık seriye taşıdığı haftada 31.3 sayı, 10.0 asist ve 6.3 ribaund ortalamaları tutturdu.
Brown ise Celtics'i aynı şekilde 3-0'lık seriye taşırken, %55.9 şut isabetiyle 31.7 sayı ve 8.3 ribaund ortalamaları yakaladı.
Ingram, Pelicans'ı 3-0'lık seriye taşıdığı haftada 31.3 sayı, 10.0 asist ve 6.3 ribaund ortalamaları tutturdu.
Brown ise Celtics'i aynı şekilde 3-0'lık seriye taşırken, %55.9 şut isabetiyle 31.7 sayı ve 8.3 ribaund ortalamaları yakaladı.
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