NBA'de haftanın oyuncuları; Giannis ve Dame!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sırasıyla Doğu ve Batı Konferansları'nda Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Giannis, 33.3 sayı, 16.0 ribaund, 5.0 asist, 2.7 blok ve 1.7 top çalma ortalamaları tutturarak, Bucks'ı kusursuz bir 3-0'lık seriye taşıdı. Milwaukee şu anda 10-8'lik derecesiyle Doğu'da yedinci sırada bulunuyor.



Lillard ise 28.3 sayı, 8.3 asist ve 2.0 ribaund ortalamalarıyla, Blazers'ın aynı şekilde haftayı 3-0 ile kapatmasını sağladı. Batı'da 9-8'lik bir dereceye sahip olan Portland, Batı'da yedinci sırada yer alıyor.



