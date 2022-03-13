Nazım Sangare: "Allah Arda'yı nazardan saklasın"

Fenerbahçeli Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendikleri maç sonrası Arda Güler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nazım Sangare: 'Allah Arda'yı nazardan saklasın'
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13 Mart 2022 22:27
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ile takım otobüsünde yan yana oturan Nazım Sangare, "Arda kardeşimi çok tebrik ediyorum. Allah Arda'yı nazardan korusun. İnşallah böyle devam edecek. Çok gururluyuz." dedi.

Sangare, "Hak ediyor. Çok çalışıyor. Kalbi çok temiz. İnşallah hep böyle kalacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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