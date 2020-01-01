Nance Jr.: "İyi ki takım sahiplerine baskı kurabildik!"

Cleveland Cavaliers forveti Larry Nance Jr., NBA oyuncularının sosyal olarak daha bilinçli ve politik olarak meşgul olmaları adına, takım sahipleri üzerinde baskı kurmaları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Nance Jr., Slate'den Mary Harris'e, oyuncuların bu hareketinden duyduğu memnuniyeti aktardı:



"Bu baskıyı uyguladığımız için çok sevindim. Bence baskıya tepki vermeleri harika bir şeydi. Muazzamdı. Baskı hissetmişlerse, bu bir nevi kötü arkadaş baskısı ama bu durumda iyi bir arkadaş baskısı oluyor. Bu sayede sadece iyi bir tanıtım ve güzel şeyler elde edebilirdiniz.



Bunun bir çeşit demokrasiye katılarak gerçekleşmesi de harika oldu. Ve antrenman tesislerini açarak yaptıkları da buydu. Bu sayede bazı sadık müttefiklerin yanı sıra, oyuncuları kazandılar."



Orlando bubble'ındaki NBA'in devamı sırasında oyuncular, Black Lives Matter hareketinde ve sosyal değişim mücadelesinde daha aktif olmaları için takım sahiplerine baskı yapmaya karar vermişlerdi.



